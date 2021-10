Genk-speler Thorstvedt scoort voor Noorwegen, gelijkspel tussen concurrenten van Rode Duivels in WK-kwalificaties

Gelijkspel tussen Tsjechië en Wales speelt België in de kaart

In de WK-kwalificatiegroep van de Rode Duivels stonden vanavond twee duels op het programma. De match tussen de twee kneusjes (Estland - Wit-Rusland: 2-0) deed er niet zo veel toe, maar de clash tussen Tsjechië en Wales was een stuk interessanter voor de Belgen. Die twee landen deelden immers voor aanvang de tweede plaats achter België met 7 punten. Aaron Ramsey bracht Wales na 36 minuten op voorsprong in Praag, twee minuten later lukte Jakub Pešek al de gelijkmaker. Vlak na de pauze scoorde Ramsey een owngoal, maar dat kwam vooral omdat doelman Danny Ward zich gruwelijk verkeek op diens terugspeelbal. Gelukkig voor bezoekers zorgde Daniel James nog voor de gelijkmaker. Eindstand: 2-2. Tsjechië en Wales tellen nu acht punten, dat is de helft van de Rode Duivels die makkelijk op weg zijn naar groepswinst. Wales heeft nog wel een match minder gespeeld.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Verdienstelijk debuut voor Noa Lang, Thorstvedt maakt gelijk

Het Nederlands elftal is na vrijdagavond alleen leider in WK-kwalificatiepoule F. Het had de nodige moeite in Letland, maar won uiteindelijk wel verdiend met 0-1. De winning goal viel na negentien minuten, Davy Klaassen volleyde op hoekschop binnen. Geklungel achterin een paar keer bij Oranje vervolgens, maar met wat meeval bleef het overeind.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Halverwege de tweede helft, na 62 minuten, vond Louis van Gaal de tijd rijp om te wisselen en hij gooide Noa Lang in de strijd. De debuterende vleugelaanvaller van Club Brugge viel in voor Berguis (Ajax), knokte zich meteen in de match en bood Depay meteen een grote kans aan. Hij knokte zich aan de bal en tikte die vervolgens tot bij de spits van Barcelona, maar die trapte naast. Aan de uitslag veranderde niks meer, het bleef 0-1, ook dankzij een redding van doelman Bijlow in de toegevoegde tijd.

In het tweede duel in Groep G kreeg Turkije het bezoek van Noorwegen. Kerem Aktürkoglu zette het Sükrü Saraçoglustadion van Fenerbahçe al na zes minuten in vuur en vlam met 1-0, maar vlak voor de rust scoorde Genk-speler Kristian Thorstvedt na een hoekschop de 1-1. Verder kwam Noorwegen niet meer. Daardoor tellen de Noren nu twee punten minder dan leider Nederland. Ook Turkije is net als Montenegro, dat dankzij goals van Marusic (ex-KV Kortrijk/Oostende) en Beqiraj (ex-KV Mechelen) Gibraltar met 0-3 klopte, echter nog lang niet uitgeschakeld voor de eerste plaats.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Duitsland ontsnapt dankzij Müller tegen Roemenië

Duitsland geraakt maar niet op toerental. De Mannschaft kwam in Hamburg al na 7 minuten op achterstand tegen Roemenië. Ianis Hagi - ex-Genk - haalde de trekker over. Pas in de tweede helft kwam Duitsland langszij via Serge Gnabry. In de slotfase zorgde de pas ingevallen veteraan Thomas Müller voor de verlossing: 2-1. Onze oosterburen zetten ze op de manier wel een flinke stap richting WK-kwalificatie.

Ruime zege voor Kroatië

Vice-wereldkampioen Kroatië en Rusland blijven samen aan de leiding in Groep H. Kroatië ging met 0-3 winnen op Cyprus. Voormalig Club Brugge-aanvaller Ivan Perisic scoorde het openingsdoelpunt op slag van rust. In de slotfase legden Gvardiol en Livaja de eindstand vast. Rusland haalde het in Kazan met 1-0 van Slovakije.