Het vaccinatiecentrum in de Limburghal in Genk blijft open, al zal het centrum telkens ontmanteld worden bij een groot evenement. — © Serge Minten

Hasselt

De acht eerstelijnszones in Limburg maken zich volop klaar voor een nieuwe massavaccinatie bij de brede bevolking. Voor die nieuwe campagne gaan we in Limburg van 15 naar wellicht 12 vaccinatiecentra, nog zeven vaccinatiecentra blijven op hun huidige locatie.