Moordzaak Gabby Petito: vader van spoorloze Brian Laundrie spreekt eerdere verklaringen tegen

Er wordt ondertussen al meer dan drie weken gezocht naar Brian Laundrie, de verloofde van de vermoorde Gabby Petito. Maar nu blijkt er verwarring te bestaan over het tijdstip van zijn verdwijning. Dat door uitspraken van de vader van de man.

Ter herinnering: Gabby Petito (22) en haar verloofde Brian Laundrie (23) vertrokken in de zomer op roadtrip doorheen de Verenigde Staten in hun omgebouwd busje. Alles leek goed te verlopen, maar na verloop van tijd hadden de twee vaker ruzie. Op 1 september keerde Laundrie alleen terug naar huis. Van Petito was geen spoor te bekennen. Op 11 september gaf haar familie haar als vermist op. Laundrie werd verschillende keren ondervraagd, maar wilde niet meewerken aan het onderzoek. Op 14 september werd hij ook als vermist opgegeven. Op 19 september werd het lichaam van Petito teruggevonden.

Maar over die verdwijning van Laundrie op 14 september is nu wat onduidelijkheid. De advocaat van de familie heeft laten weten dat de vader van Brian Laundrie al op 13 september naar zijn zoon ging zoeken nadat die niet terugkeerde van een wandeling. Hij vond zijn zoon die dag niet en keerde terug naar huis. De dag erna zou hij, samen met zijn vrouw, opnieuw gaan zoeken zijn. Ze vonden de achtergelaten auto van hun zoon. Op 15 september besloten ze de auto mee te nemen.

Deze gebeurtenissen komen niet overeen met wat de ouders aan de politie verklaarde. Volgens hun getuigenis zagen zijn hun zoon op 14 september voor het laatst toen hij met een rugzak naar het reservaat trok. (sgg)