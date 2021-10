Madonna ‘choqueert’ tijdens talkshow door meer van zichzelf te tonen dan verwacht

Zangeres Madonna (63) was donderdag te gast bij de Amerikaanse talkshow The tonight show starring Jimmy Fallon. Ze was daar om haar nieuwe documentaire Madame X te promoten. Maar Fallon sprak haar ook aan over haar lange en iconische carrière. “Je doet altijd dingen die anderen niet doen. Jij doet ze eerst en mensen doen het dan na zonder je daar iets voor te geven”, zei Fallon. Het antwoord van Madonna: “Ze doen het ook niet zo goed. Het klinkt arrogant, maar het is wel waar.”

Madonna ging verder door te zeggen dat ze al haar hele leven lang geïnspireerd wordt door de schrijver James Baldwin. Een quote die haar altijd bijgebleven is: Artists are here to disturb the peace. Vrij vertaald: artiesten zijn er om de openbare orde te verstoren.

En dat wilde Madonna ook even in de praktijk omzetten. Ze ging dus maar languit op de bureau van Fallon liggen en tilde daarna nog eens haar rokje op.

De meningen op sociale media zijn verdeeld. Van ‘ze is hier te oud voor’ tot ‘Madonna blijft Madonna’. Jimmy Fallon zelf riep wel dat ze moest stoppen, maar kon er uiteindelijk toch goed mee lachen.

(sgg)