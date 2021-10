De Japanse parel aan de kroon van de Limburgse economie wint de Exportprijs van Voka. Nitto Europe engageert zich in een reactie om nog duurzamer te gaan en de komende jaren lijm op basis van water te ontwikkelen. De marktleider in beschermende folie voor glas bewijst zo de juiste keuze te hebben gemaakt. Enkele jaren gelden werd een stap teruggezet om er nadien twee over te slaan.