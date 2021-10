Diepenbeek laat inwoners zelf beslissen over mobiliteit in het centrum. — © TV Limburg

In Diepenbeek krijgen binnenkort alle inwoners de kans om zich uit te spreken over de mobiliteit in het centrum. Daar staan heel wat projecten op til of worden al uitgevoerd. En de impact daarvan op de mobiliteit is groot. Daarom wil de gemeente via burgerparticipatie de vinger aan de pols houden van haar inwoners. Zij kunnen zowel online als offline laten weten hoe ze de verkeerssituatie het liefst zouden zien veranderen.