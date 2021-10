Tekort dreigt nadat niet-Limburgers plaatsen voor kandidaat-hoofdinspecteurs innemen aan PLOT in Genk

Dreigt er binnenkort een tekort aan Limburgse hoofdinspecteurs bij de politie? Als het systeem van de toewijzing van de opleidingsplaatsen niet snel verandert, wel. Althans volgens de burgemeesters van Genk en Hasselt, Wim Dries en Steven Vandeput. Momenteel kunnen kandidaat-hoofdinspecteurs - op basis van de resultaten van hun toelatingsproef - zelf kiezen waar ze de opleiding volgen. Daardoor zijn ruim de helft van de 30 opleidingsplaatsen in het PLOT in Genk al ingenomen door niet-Limburgers. Limburgse kandidaten zijn op hun beurt verplicht om hun opleiding in Brussel, Oost- of West-Vlaanderen te volgen. Dries & Vandeput hebben minister van Binnenlandse zaken Verlinden nu gevraagd om het systeem van toewijzingen aan te passen zodat Limburgse kandidaat-inspecteurs hun opleiding in Genk kunnen volgen.