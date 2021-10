Eden Hazard en Thomas Foket verlaten selectie van Rode Duivels voor troostfinale in Nations League

Eden Hazard en Thomas Foket hebben de selectie van de Rode Duivels verlaten, voor de troostfinale in de Nations League van zondagmiddag. Dat heeft de Belgische voetbalbond bekendgemaakt.

Eden Hazard werd donderdagavond halfweg de tweede helft van de halve finale van de Nations League tegen Frankrijk geblesseerd gewisseld. De aanvaller van Real Madrid had last van de dij. De blessure is niet al te ernstig, maar Hazard en de Belgische staf nemen geen risico en laten de speler nog voor de overbodige troostfinale naar Madrid vertrekken.

Ook Thomas Foket verlaat de selectie. De rechterflankspeler kwam niet in actie tegen Les Bleus, maar ook hij keert terug naar zijn club Stade Reims. Foket was eerder deze week bij de selectie gekomen als vervanger van de geblesseerde Thomas Meunier. Tegen Frankrijk kreeg Timothy Castagne op de rechterwingback echter de voorkeur.

Na de twee forfaits heeft bondscoach Roberto Martinez nog achttien veldspelers ter beschikking voor het duel van zondag tegen La Nazionale, met als inzet een derde plaats in de Nations League.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

(vml)