Lewis Hamilton krijgt voor de grand prix van Turkije een nieuwe krachtbron in zijn Mercedes. Geen volledige, maar slechts een halve. Zo hoeft hij zondag niet helemaal achteraan te vertrekken, maar moet hij slechts tien plaatsen achteruit op de startgrid. Een berekende gok, die de Brit later in het seizoen echter duur zou kunnen te staan komen.