Neos Kinrooi geniet van ‘steengoede’ uitstap

“Om 10 uur werden we hartelijk welkom geheten door een zeer gemotiveerde gids”, klinkt het bij de leden. “Bij ons bezoek aan Steengoed werd tijdens een rondleiding het volledige productieproces uitgelegd, van het winnen van de grondstof, het uitwassen tot het in fractie brengen van het grind. Na het bedrijfsbezoek fietsen of reden we naar de Sjeiven Dörpel voor een lichte maaltijd. En of het smaakte! En als u denkt dat dit bedrijfsbezoek een mannenaangelegenheid is, hebt u het mis, ook de dames trapten vrolijk op het bedrijf rond, soms eens omlaag kijkend naar hun (voorheen) witte schoentjes. We verheugen ons weer op de volgende activiteit op 22 oktober, een bedrijfsbezoek naar het mijnmuseum en Cosmodrome in Genk.”

Interesse? Neem een kijkje op de website: www.neosvzw.be