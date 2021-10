Kids Café Ham blijft records verbreken

In september startte in jeugdhuis De Stip het 14de werkjaar van het Kids Café, een open project én vaste waarde in Ham, exclusief voor tieners van het vijfde leerjaar tot het derde middelbaar.

Jaar na jaar groeit de opkomst voor dit unieke tienerproject op woensdagnamiddag. “In september mochten we zelfs bijna 100 verschillende tieners verwelkomen, verspreid over Kids Café PLUS, Kids Café ZES en Kids Café VIJF”, klinkt het. “Het concept is simpel: kickeren, gamen, voetballen op het pleintje of gewoon wat hangen met de vrienden of vriendinnen? Dat beslissen de tieners zelf. Het zijn alvast ideale omstandigheden om vertrouwd te geraken met het jeugdhuis of om een praatje te slaan met de buurtwerkster of iemand van de Jeugddienst. Hoogtepunten zijn onder meer Make-A-Movie en de uitstappen.”

Kalender & foto's zie www.jeugdraadham.be - meer info: jeugddienst@ham.be