Koepel van artsen vraagt derde dosis coronavaccin voor artsen en zorgverleners

Het VBS, de koepel die Belgische artsen en specialisten vertegenwoordigt, roept de ministers van Volksgezondheid op om een derde coronavaccin aan te bieden aan medici. Zij lopen door hun beroep verhoogd risico op een coronabesmetting. Dat meldt het Verbond der Belgische Beroepsverenigingen van Artsen-Specialisten (VBS) in een brief aan de bevoegde ministers.

Nu ons land op de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid (IMC) besloten heeft om een derde coronavaccin toe te dienen aan risicopatiënten en 65-plussers, roept het VBS op om “in het belang van de volksgezondheid het aanbod van een derde dosis uit te breiden tot artsen-specialisten, huisartsen en andere zorgverleners”.

Volgens een recent verslag van het medisch raadgevend orgaan HTSC (Comité Hospital & Transport Surge Capacity) zal het verscheidene maanden duren om de achterstand in zowel de essentiële als de niet-essentiële zorg in te halen. Artsen en specialisten lopen een verhoogd risico op het coronavirus omdat ze vaak in contact komen met besmette patiënten. Om te verhinderen dat dokters uitvallen en om de patiëntenzorg dus te kunnen blijven verzekeren, vraagt het VBS een derde vaccin voor artsen en zorgverleners.