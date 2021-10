Neos Houthalen-Helchteren leert bij over China

“Eindelijk konden we opnieuw aansluiten met onze open voordrachten”, klinkt het bij Neos Houthalen-Helchteren. “Elk jaar organiseren we die, met uitzondering van de coronaperiode. Dit keer was het de beurt aan Stefan Blommaert, VRT-journalist gespecialiseerd in China. Hij gaf ons een zeer duidelijk en interessante exposé over China, doorspekt met foto's en filmpjes en eigen ervaringen vanuit de periode dat hij daar woonde. Dit gaf velen van ons een zeer verhelderend beeld over deze opkomende nieuwe grootmacht. Na het vragenuurtje hebben we dan tijdens de gebruikelijk receptie bij pot en pint kunnen napraten en vooral ook de vriendschapsbanden terug kunnen aanhalen na de lange coronaonderbreking. Dit event verdient zeker navolging.”