Hij had eerst gevechtspiloot in het Israëlische leger willen worden, maar koos uiteindelijk voor de autosport. Goede keuze, want nu is Alon Day de succesvolste piloot uit de Euro Nascar. Daarvoor kwam hij zelfs een half jaar in Hasselt wonen. “Mooie tijd. Als het aan mij ligt, woon ik hier volgend jaar weer.”