Deense politie neemt Lamborghini slechts uren na aankoop in beslag nadat man er 236 km/u mee rijdt

Te snel rijden is een Iraakse man duur komen te staan. Slechts enkele uren na de aankoop van zijn nieuwe auto was hij die al opnieuw kwijt.

Een Iraakse man, die in Noorwegen woont, had in Duitsland een nieuwe auto gekocht. En niet zomaar eentje. Hij had een Lamborghini Huracan gekocht voor zo’n 2 miljoen Deense kronen (268.775 euro). Daarmee zou hij van Duitsland naar zijn thuis in Noorwegen rijden. Maar tijdens dat ritje hield hij zich niet aan de snelheidsregels. Enkele uren na de aankoop werd hij in Denemarken geflitst aan een snelheid van 236 kilometer per uur. Het limiet was er 130 per uur.

En door een nieuwe wet in Denemarken mag de politie er voertuigen van roekeloze bestuurders onmiddellijk in beslagnemen en verkopen. En zo was de man zijn nieuwe auto slechts uren na aankoop alweer kwijt. En zal hij ook nog eens een fikse boete krijgen voor te snel rijden.

(sgg)