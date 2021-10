Gluren bij BV’s: Veronique De Kock toont haar nieuwe baby, Eline De Munck de tijger in zichzelf

Schattige foto’s uit de oude doos delen en kiekjes van nieuwe gezinsleden: de afgelopen week zijn bekende Vlamingen druk in de weer geweest met van alles en nog wat. Zij deelden hun belevenissen op Instagram – die we graag even voor je bundelen.

Eline De Munck laat de tijger slash het luipaard in zichzelf helemaal los.

Een opvoedkundige tip van Evi Hanssen: als je ’s morgens nooit stress of haast wilt, sta dan eerder op zodat je kroost tijd genoeg heeft om “een drolletje te draaien”. Twintig minuten zouden moeten volstaan.

Misleidend kan je het vakantiekiekje van Stephanie Coorevits wel noemen. Ze loopt niet naar zee, maar nam net na de foto een scherpe bocht naar de bar op het paradijselijke strand.

Ze is van vele markten thuis, maar in The best of toont Anouk Matton dat ze ook kan zingen.

Twintig jaar geleden zag ‘koningin’ Eva De Roo er zo uit.

Boodschap aan vrouwen die vrijgezel Junior Planckaert willen strikken: hij gaat graag op koffiedate, zo blijkt.

Thuiskomen na een lastige dag op het werk? Riadh Bahri knuffelt met zijn hondje en alles is instant beter. Hij bracht op Werelddierendag een ode aan zijn snoezige viervoeter.

Heuglijk nieuws ten huize Veronique De Kock: er is deze week een gezinslid bij gekomen. Een bruine cocker spaniël, beter bekend als ‘our new baby’.

Nog even heerlijk cocoonen met z’n drietjes? Daarvoor trekt Natalia naar het zonnige Miami.

The lady in red heeft een nieuw gezicht: dat van Lotte Vanwezemael.