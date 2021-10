Hechtel-Eksel

In de Stationsstraat in Eksel werd een personenauto in de flank gegrepen door een bestelwagen. In de auto raakten twee personen gewond. Een vrouw moest door de brandweer uit het voertuig worden bevrijd. Haar toestand zou stabiel zijn. De twee slachtoffers werden naar het ziekenhuis in Pelt gebracht. De weg werd gedeeltelijk afgesloten om de hulpdiensten hun werk te laten doen. gvb