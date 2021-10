Vrees groeit voor nieuwe hongerstaking na gelekte nota van Dienst Vreemdelingenzaken

Bij de organisaties die afgelopen voorjaar en zomer de mensen zonder papieren hebben begeleid die een twee maanden durende hongerstaking hebben gevoerd, groeit de vrees dat er een nieuwe hongerstaking zit aan te komen. Daartoe zou al meermaals opgeroepen zijn, zo meldt La Libre Belgique en wordt bevestigd door Dokters Van de Wereld. Aanleiding is een document waarin negatief lijkt geadviseerd te worden over de regularisatie-aanvraag van één van de actievoerders.

Het gaat om een vrouw die heeft deelgenomen aan de hongerstaking in de Begijnhofkerk en sinds 2009 in België verblijft. In een interne nota worden de elementen opgelijst die in haar voordeel spreken, wat in haar nadeel spreekt en of ze problemen heeft gekend met politie of justitie.

De lijst met positieve elementen beslaat bijna een volledige bladzijde. Zo heeft de vrouw twee mogelijke jobaanbiedingen, heeft ze lessen Frans en Nederlands gevolgd, is ze actief in verschillende sociale verenigingen en heeft ze tijdens de coronapandemie maskers genaaid en voedselpaketten gemaakt. Ze heeft ook familie in België en tijdens de hongerstaking moest ze driemaal opgenomen worden in het ziekenhuis. Doktersattesten moeten ook aantonen dat ze nog steeds de gevolgen van de hongerstaking draagt.

Negatieve elementen worden niet aangehaald, en ze blijkt niet gekend door politie, justitie of de Staatsveiligheid. Desondanks wordt geadviseerd om haar regularisatie-aanvraag af te wijzen, zonder dat dat advies gemotiveerd wordt.

"De positieve elementen die voor haar worden aangehaald, zijn net de elementen die Freddy Roosemont, directeur-generaal van de Dienst Vreemdelingenzaken, heeft opgelijst bij het laatste overleg voor het einde van de hongerstaking", zegt Sotieta Ngo van CIRÉ. "Nu blijkt dat iemand die aan al die criteria voldoet, en voor wie er geen tegenaanwijzingen zijn, geweigerd zou worden." De Standaard probeerde Freddy Roosemont te bereiken, maar kreeg geen reactie.

Wantrouwen

Van de zowat 430 mensen zonder papieren die hebben deelgenomen aan de hongerstaking, hebben er al bijna 400 een regularisatie-aanvraag ingediend, aldus de directrice van CIRÉ. Minder van 50 dossiers moeten nog ingediend worden.

"Van het kabinet van staatssecretaris Mahdi krijgen we te horen dat volgende week de eerste groep beslissingen zou vallen", gaat Ngo verder. "We sluiten zeker niet uit dat daar ook positieve beslissingen bij zitten, en dit is ook enkel een voorlopig, intern document. Maar het onbegrip en het wantrouwen bij de actievoerders is groot. Zij krijgen sterk de indruk dat men van overheidswege niet respecteert wat er afgesproken is. We vrezen dan ook dat er overgegaan wordt tot een nieuwe hongerstaking."

“Voor alle duidelijkheid, dat is geen dreigement en geen chantage”, zegt de directrice. "Deze mensen hebben enkel het gevoel dat er hen niets anders meer rest dan wanhoop als de DVZ zich niet lijkt te houden aan de criteria die ze zelf heeft vooropgesteld. Ze hebben geen vertrouwen meer in de administratie en het juridisch kader. Daarom blijven we ook hameren op de nood aan een regularisatiecommissie die met duidelijke, wettelijk vastgelegde regels werkt. De regels zijn nu onduidelijk, niet transparant en lijken voortdurend te veranderen. De discretionaire bevoegdheid van de staatssecretaris lijkt eerder een arbitraire bevoegdheid.”