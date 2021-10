ROYALS. Opvallende outfits bij de vleet: Koningin Máxima in de bloemetjes en de échte queen van oranje

In de wereld van de royals zagen we deze week heel wat kleurrijke outfits. De ene was geleend, de andere gerecycleerd en nog een andere look paste volledig binnen een huidige trend. Een overzicht van het reilen en zeilen in koninklijke kringen.

Een week na haar uiterst glamoureuze passage op de rode loper van de James Bond-première in Londen, toonde Kate Middleton dat je er ook heel koninklijk kunt uitzien in een ontwerp van Zara. Voor een werkbezoek aan de universiteit van Londen droeg ze een zwart-wit geruite jurk van de Spaanse modeketen. Een gelijkaardige jurk van de winkel schommelt qua prijs tussen de veertig en vijftig euro, maar het exacte prijskaartje van dit model kennen we niet. Middleton shopte de jurk namelijk al een tijdje geleden en deze hangt nu niet meer in de rekken. Wel een mooi bewijs dat de hertogin van Cambridge items uit haar – ongetwijfeld indrukwekkende – garderobe ook af en toe recycleert.

© AP

Ze is niet de enige royal die een oud ontwerp nieuw leven inblaast. De Belgische prinses Claire, die twee jaar niet op een koninklijk evenement aanwezig was, deed deze week net hetzelfde. Ze verscheen tijdens de uitreiking van de Focus Aarde-prijs, die ze zelf mocht uitreiken, in een jasje met kleurrijke stiksels. Dat hangt normaal in de kast van schoonmoeder koningin Paola. Daar maakt Modekoningin Mathilde ons op attent, de site die de outfits van ons vorstenhuis analyseert. Om welk merk het gaat, is niet bekend.

Prinses Claire in 2012, koningin Paola op koningsdag in 2017 — © Belga

Nog een nieuwtje uit eigen land: prinses Delphine heeft in het Franse blad Paris Match een detail gelost over de band met haar vader, koning Albert II. Daarin zei ze dat hij “een buitengewoon aardig persoon” is. Uit het interview blijkt nog dat Delphine minstens een tweede keer haar vader in levenden lijve heeft gezien. “Ik kan je vertellen dat mijn kinderen (Joséphine van 17 en Oscar van 13, red.) ook hun opa hebben ontmoet en dat het heel goed ging. Ze waren erg blij. Het was echt, echt ontroerend voor hen.”

© Belga

Ook de Britse queen liet zich zien in het openbaar, al zou je kunnen denken dat je in een flits iemand van ‘de oranjes’ zag. De 95-jarige koningin Elizabeth had voor de lancering van de commonwealth games op de terreinen van Buckingham Palace immers een knaloranje ensemble aangetrokken, bestaande uit een lange mantel en een hoedje. Haar verschijning was ook meteen de eerste keer in het paleis in centrum Londen sinds het begin van de pandemie. De koningin droeg met haar look ook haar steentje bij aan een huidige trend. Dopamine dressing, ofwel: knalkleuren dragen na een sombere coronaperiode, bleek eerder op de modeweek van Kopenhagen al een schot in de roos wat najaarsmode betreft.

© AFP

Over de oranjes gesproken … De Nederlandse koningin Máxima is de vierde royal in de rij die alle aandacht naar zich toetrok met een opvallende look. Dat deed ze op de opening van de tentoonstelling Viva la Frida! in het Drents Museum, waar het werk van de iconische Mexicaanse kunstenares Frida Kahlo nog tot 27 maart volgend jaar centraal staat. De vorstin droeg een hoofdtooi vol kleurrijke bloemen, een knipoog naar de kunstenares die vaak wordt afgebeeld met bloemen in haar opgestoken lokken.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Op naar Denemarken. Nou ja, eerder Groenland. De Deense koningin Margrethe is er vijf dagen op werkbezoek en het is niet de eerste keer. In 1960, toen ze nog troonopvolgster was, bezocht ze het land al eens. Speciaal in het kader van het tweede bezoek, deelde het koningshuis enkele foto’s van 51 jaar geleden toen de prinses amper twintig jaar was.