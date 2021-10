Wiebes snelt naar tweede ritzege in Women’s Tour

Lorena Wiebes heeft de vijfde rit in de Women’s Tour gewonnen. De Nederlandse van Team DSM haalde het na 95,4 km van Colchester naar Clacton in de sprint voor de Italiaanse Elisa Balsamo (Valcar-Travel & Service) en haar landgenote Marjolein van ‘t Geloof (Drops-Le Col). De Nederlandse Demi Vollering behoudt haar leiderstrui.

Het peloton kreeg vrijdag slechts 95 km voorgeschoteld, over een glooiend parcours. Net zoals donderdag duurde het lang vooraleer een ontsnapping groen licht kreeg van het peloton. Uiteindelijk sloeg Hayley Simmonds een gat van 4:30 en ze reed virtueel aan de leiding.

De Britse was evenwel alleen op pad, het peloton zag in haar geen bedreiging. Om het monotone koersverloop te doorbreken besloot Connie Hayes in de tegenaanval te gaan. Zonder succes. Meer schwung zat in een aanval van Sarah Roy. De Australische kreeg ploeggenote Ane Santesteban en verder nog Elise Chabbey met zich mee.

Eindelijk schoot ook het peloton in actie, in geen tijd zakte de bonus van de eerste koploper onder de minuut, wat later werd het trio gegrepen en op 16 km van de meet kwam een einde aan de solo van Simmonds. Daarna probeerden nog enkele vrouwen een sprint te voorkomen, maar tevergeefs. Team DSM hield het pak onder controle en Wiebes sprintte met overmacht naar haar tweede zege op rij.