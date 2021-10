Vijfde en zesde plaats voor Croenen op Werelbeker Boedapest, zesde plaats voor Lecluyse

Louis Croenen is donderdag als vijfde geëindigd op de 100 meter wisselslag en als zesde op de 100 meter vlinder bij de wereldbekermanche zwemmen in het Hongaarse Boedapest in klein bad (25m). Fanny Lecluyse eindigde als zesde op de 100 meter wisselslag.

De chrono van Croenen op de 100m wissel bedroeg 53.89. Tijdens de reeksen had hij zijn persoonlijk record nog verbeterd van 54.03 naar 53.79. Het nationaal record van Emmanuel Vanluchene bedraagt 52.59. De Zuid-Afrikaan Matthew Sates haalde het donderdag in 51.77, voor de Israëli Yakov Toumarkin (52.98) en de Slovaak Adam Hales (53.47).

Op de 100m vlinderslag klokte Croenen 51.51, een tiende boven zijn persoonlijk record. Het Belgisch record van François Heersbrandt bedraagt 50.44. De Amerikaan Tom Shields haalde het in 48.83, voor de Hongaren Kristof Milak (49.92) en Szebasztian Szabo (50.42).

Lecluyse liet 1:00.55 optekenen op de 100m wissel. Haar persoonlijk record bedraagt 1:00.12, het nationale record van Kimberly Buys staat op 59.78. De Zwitserse Maria Ugolkova won in 58.81, voor de Zweedse Michelle Coleman (59.65) en de Russin Nika Godun (59.71).

Jasper Aerents (10e, 21.83) en Sebastien De Meulemeester (20e, 22.42) werden ‘s ochtends al uitgeschakeld in de reeksen van de 50 meter vrij. De Meulemeester moest als vijftiende ook het onderspit delven op de 100m vlinder met 53.27.

De manche in Boedapest, de tweede na die in Berlijn, duurt nog tot zaterdag. Later volgen er nog wereldbekers in Doha (21-23 oktober) en Kazan (28-30 oktober).