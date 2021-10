Herkenaar Ward Pétré en nog acht Belgische shorttrackers trekken naar wereldbekerwedstrijden in Azië

Het gaat bij de vrouwen om Hanne Desmet, Alexandra Danneel en Tineke den Dulk. Bij de mannen zijn Stijn Desmet, Gert-Jan Goeminne, Rino Vanhooren, Herkenaar Ward Pétré, Adriaan Dewagtere en Warre Van Damme geselecteerd. Van Damme won donderdag in Hasselt een time trial tegen Enzo Proost en voegt zich daardoor als zesde bij de mannenploeg.

Het is dezelfde equipe die het afgelopen weekend in actie kwam bij de Internationale Invitation Cup in Heerenveen. Hanne Desmet bleef daar aan de kant wegens evenwichtsproblemen, maar is voldoende fit om in Azië te schaatsen. Als coaches treden Pieter Gysel en Steven Peeters op.

Tijdens de wereldbekerwedstrijden staan startplaatsen voor de Olympische Winterspelen op het spel. De eerste wedstrijd wordt op de olympisch piste in Peking gehouden van 21 tot en met 24 oktober. Een week later, van 28 tot en met 31 oktober, wordt de reeks voortgezet in het Japanse Nagoya. Na terugkeer uit Azië staan wereldbekerwedstrijden in het Hongaarse Debrecen (18 tot en met 21 november) en Nederlandse Dordrecht (25 tot en met 28 november) op het programma.