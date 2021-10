Een 30-jarige man riskeert een celstraf van 4 jaar, eventueel deels met probatie-uitstel, wegens het gebruiken en dealen van cocaïne, bezit van kinderporno en voor aanranding van een meisje van 12 jaar, met wie hij via een datingsite in contact stond. De man stond vrijdag terecht in de Hasseltse correctionele rechtbank. Op 3 juli 2020 ging de bal aan het rollen.