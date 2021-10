Geen spoor van Limburgse wolf: “Vergiftiging is een optie”

Van de vermiste wolf, een van de welpen van 2020, is sinds april dit jaar geen enkel spoor meer. “De wolf is mogelijk dood omdat we die nergens in de monitoring terugvinden. Van andere jaarlingen hebben we wekelijks beelden of DNA-stalen”, zegt Joachim Mergeay van het INBO. “En dat valt samen met een aantal incidenten van vergiftiging van honden. Onze conclusie is dat vergiftiging een optie is.”

Er werden twee vergiftigingen van honden vastgesteld op of net naast het militair domein, waar ook de wolven zich bevinden. De Natuurinspectie zou er vergiftigd vlees hebben teruggevonden. “In het militair domein lopen niet veel losse honden rond. De enige is een kuddebewakingshond van de herder. Ik ga ervan uit dat het doelwit de wolven gaan zijn en niet honden, maar we kennen de motieven van de dader niet”, vertelt Mergeay.

Het INBO houdt er daarom rekening mee dat er vergiftiging in het spel is. “We gaan ervan uit dat de wolf niet meer in het gebied is en de kans is groot dat die dood is. De wolf kan ook door andere oorzaken zijn overleden”, aldus Mergeay. “We hebben helemaal geen zekerheid, maar we houden er rekening mee dat vergiftiging een van de doodsoorzaken kan zijn, omdat er duidelijk pogingen zijn geweest tot vergiftiging.”