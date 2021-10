Huisdieren op bezoek bij BS De Sprong

Maaseik

De voorbije dagen kregen de kinderen van juf Elke en juf Veerle van GO! BS De Sprong enkele leuke verrassingen. Extra speeltijd? Geen huiswerk? Nee, de verrassing was veel groter, want op 4 oktober was het Werelddierendag. De kinderen kregen uitleg van een dierenarts én kregen ook enkele huisdieren op bezoek.