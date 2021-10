Samana As/Niel verzorgt aangepaste wandeling

“Zijn jullie allemaal één groep? Niet te doen!” Dat was de spontane uitspraak van een 6-jarig jongetje, dat de Samana-leden in de lange rij zag voorbijkomen, van rolstoelgangers tot andere wandelaars, 63 in totaal. “Dit voorval kenmerkt de sfeer die er hing tijdens onze jaarlijkse aangepaste wandeling”, klinkt het. “Nog nooit waren er zoveel mensen op de wandeling afgekomen. Het heerlijk zonnetje verwende ons nog extra en de tas koffie en het stukje Limburgse vlaai achteraf smaakten heerlijk. Ook waren er heel wat mensen die we voor de eerste keer als deelnemer mochten begroeten. En we hadden echt geen opiniepeiling nodig om te weten dat ze allemaal gelukkig waren, dat zag je gewoonweg, dat hoorde je ook tijdens de gezellige nababbel. En nu op naar onze volgende ontmoeting, het kerstfeest op 16 december.”