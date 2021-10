Gezinsbond Bocholt viert 100ste verjaardag

Op zaterdag 2 oktober bracht bakkerij ‘Brood met een Verhaal’ een reuzeverjaardagstaart naar de grote zaal van het Biotechnicum. Daar vierde de Gezinsbond van Bocholt haar 100ste verjaardag. In 1921 zag de Bond der Kroostrijke Gezinnen van Bocholt immers het levenslicht.

Voorzitster Rina Truyen belichtte in haar toespraak de geschiedenis van de Bond maar beklemtoonde dat de ‘Bond’ ook in deze tijd nog een belangrijke en toonaangevende rol kan en moet spelen om de belangen van kleine en grote gezinnen te behartigen. De aanwezigheid van bijna het voltallige Bocholter schepencollege bevestigde dat ook het gemeentebestuur het belang van de Gezinsbond erkent en ondersteunt. Uit handen van de burgemeester mocht de voorzitster een verjaardagscheque van 500 euro ontvangen om dit eeuwfeest te vieren. Uiteraard was er ook nog een taart om het gebeuren te vieren.