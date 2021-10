In het weekend van 2 en 3 oktober zijn de leden van het zangkoor de Val-se Meer-els op tweedaagse geweest naar Manderfeld, een mooi dorpje op enkele kilometers van de Belgisch-Duitse grens in het natuurgebied de Hoge Venen.

Het waren twee goed gevulde dagen waarbij er onder andere een bezoek gebracht werd aan Spa en Malmedy. Zaterdagavond was er een quiz met dans en muziek. Op zondag stond er nog een wandeling en een bezoek aan Kronenburg, net over de grens, op het programma. Zowel de leden als enkele meegereisde partners hebben er duidelijk van genoten en houden dan ook alleen maar mooie herinneringen aan over aan de tweedaagse.