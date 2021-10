FERM- Voeren, een samensmelting van drie afdelingen

Voeren

Begin september werd duidelijk wat de actie van de groene fietsen in de kerkdorpen betekende. In ieder dorp van Voeren werden, begin augustus, groen versierde fietsen geplaatst, die zeker herkenbaar waren voor de Ferm leden, met een aftelsysteem naar 10 september 2021, in de Jeugdherberg De Veurs. Er stond iets te gebeuren!Die avond maakten de drie Ferm- afdelingen van Voeren : Moelingen, ‘s-Gravenvoeren, Sint-Martensvoeren – Sint-Pietersvoeren en Teuven, bekend om samen verder te gaan als één Ferm-afdeling : FERM- Voeren.