Meerderheid Amerikanen vindt regering van president Joe Biden “niet bekwaam”

Vooral het migratievraagstuk aan de grens met Mexico is de Amerikanen een doorn in het oog, met nauwelijks 23 procent die zich kan vinden in hoe Biden die kwestie aanpakt. Maar ook als het gaat over economie, belastingen, het leger of buitenlands beleid, scoort de 46ste president van de Verenigde Staten steeds slechtere punten. Zelfs de aanpak van de coronacrisis valt niet langer in goede aarde bij de Amerikanen.

Het leiderschap van Biden vond in april nog goedkeuring bij 52 procent van de Amerikanen. Dat is gedaald naar 41 procent. Diezelfde maand vond 51 procent de 78-jarige president eerlijk. Dat is nu nog 44 procent. De meeste Amerikanen geloven nog dat Biden “geeft om de gemiddelde Amerikaan”, maar met een flinterdunne marge van 49 tegenover 48 procent.

Bij de peiling werden de eerste vier dagen van oktober 1.326 volwassenen bevraagd. De foutenmarge bedraagt 2,7 procent.