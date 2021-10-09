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Ook deze scholen en bedrijven staan zondag massaal aan de start van Dwars door Hasselt 2021

Traditiegetrouw staan ook heel wat scholen en bedrijven zondag aan de start van Dwars door Hasselt. In deze rubriek ontdek je welke leerkrachten, leerlingen, studenten en collega’s de loopschoenen aantrekken.

Jana Brusten

Deelnemende lagere en secundaire scholen

A-MAZE BERINGEN (BEVERLO)

BASISSCHOOL DE ST@RTBAAN ZONHOVEN

BASISSCHOOL HET KLEINE ATHENEUM HASSELT

DALTONSCHOOL 1 HASSELT

DALTONSCHOOL 2 HASSELT

DE WISSEL ASSIST GENK

DON BOSCO TECHNISCH INSTITUUT HELCHTEREN

GEMEENTELIJKE LAGERE SCHOOL DE GRIFFEL HOUTHALEN

GEMEENTELIJKE LAGERE SCHOOL DE LAKERBERG HOUTHALEN

GO! NEXT SPORTSCHOOL HASSELT

I-MAS STEVOORT

INSPIROCOLLEGE MIDDEN-LIMBURG HOUTHALEN

KATHOLIEKE BASISSCHOOL DE TUIMELAAR HASSELT

KATHOLIEKE JENAPLANSCHOOL DE KRULLEVAAR HASSELT

KINDERCAMPUS CATHARINA HASSELT

KINDERCAMPUS DE BOOMGAARD HASSELT

KINDERCAMPUS DE HAZELAAR HASSELT

KINDERCAMPUS DE STARTLIJN STOKROOIE

KINDERCAMPUS GODSHEIDE HASSELT

KINDERCAMPUS MOZAÏEK HASSELT

KINDERCAMPUS TUINWIJK HASSELT

KINDCENTRUM STRAAL HASSELT-KURINGEN

METHODESCHOOL DE LOEP DIEPENBEEK

METHODESCHOOL VAN VELDEKE HASSELT

PROVINCIALE HANDELSSCHOOL HASSELT

PROVINCIALE SCHOOL DIEPENBEEK

SBS DE SPR@NKEL SPALBEEK

SBS KERMT

SBS RAPERTINGEN HASSELT

SCHOLEN KINDSHEID JESU HASSELT

ST.-FRANCISCUSCOLLEGE HEUSDEN

ST.-JAN BERCHMANSINSTITUUT ZONHOVEN

ST.-JOZEFINSTITUUT BOKRIJK GENK

VIRGA JESSECOLLEGE HASSELT

VRIJE BASISSCHOOL BOLDERBERG HEUSDEN-ZOLDER

VRIJE BASISSCHOOL DE KAMELEON HASSELT

VRIJE BASISSCHOOL DE LETTERMOLEN ZONHOVEN

VRIJE BASISSCHOOL STEVOORT

VRIJE MIDDENSCHOOL ZONHOVEN

WICO CAMPUS HAMONT

 

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Deelnemende universiteiten & hogescholen

HOGESCHOOL PXL

STUDENTEN UHASSELT

UC LIMBURG

Deelnemende bedrijven

ACCURAMED

ARTE

BOEKHOUDKANTOOR JORISSEN ANDRÉ BV

B-SURE

BYB

CEGEKA-DWARS-DOOR-HASSELT

DATASENSE NV

DATWYLER

DEMOGO!

ETHIAS VRIENDENKRING

FEBELCO GROUP

FITCONCEPT TEAM

HOGESCHOOL PXL PERSONEEL

HOUBEN

IKEA HASSELT

JANSEN THE BUILDING COMPANY

KINDCENTRUM STRAAL LOPERS

KOLMONT EN TANS

MONARD LAW

NIKE ELC

NITTO GROEP

PERSONEEL UHASSELT

PIKOH

RIGORGEOUS

TENNECO RUNNERS

UC LIMBURG PERSONEEL

WIJ VAN JESSA

 

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