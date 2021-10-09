Ook deze scholen en bedrijven staan zondag massaal aan de start van Dwars door Hasselt 2021
Traditiegetrouw staan ook heel wat scholen en bedrijven zondag aan de start van Dwars door Hasselt. In deze rubriek ontdek je welke leerkrachten, leerlingen, studenten en collega’s de loopschoenen aantrekken.
Deelnemende lagere en secundaire scholen
A-MAZE BERINGEN (BEVERLO)
BASISSCHOOL DE ST@RTBAAN ZONHOVEN
BASISSCHOOL HET KLEINE ATHENEUM HASSELT
DALTONSCHOOL 1 HASSELT
DALTONSCHOOL 2 HASSELT
DE WISSEL ASSIST GENK
DON BOSCO TECHNISCH INSTITUUT HELCHTEREN
GEMEENTELIJKE LAGERE SCHOOL DE GRIFFEL HOUTHALEN
GEMEENTELIJKE LAGERE SCHOOL DE LAKERBERG HOUTHALEN
GO! NEXT SPORTSCHOOL HASSELT
I-MAS STEVOORT
INSPIROCOLLEGE MIDDEN-LIMBURG HOUTHALEN
KATHOLIEKE BASISSCHOOL DE TUIMELAAR HASSELT
KATHOLIEKE JENAPLANSCHOOL DE KRULLEVAAR HASSELT
KINDERCAMPUS CATHARINA HASSELT
KINDERCAMPUS DE BOOMGAARD HASSELT
KINDERCAMPUS DE HAZELAAR HASSELT
KINDERCAMPUS DE STARTLIJN STOKROOIE
KINDERCAMPUS GODSHEIDE HASSELT
KINDERCAMPUS MOZAÏEK HASSELT
KINDERCAMPUS TUINWIJK HASSELT
KINDCENTRUM STRAAL HASSELT-KURINGEN
METHODESCHOOL DE LOEP DIEPENBEEK
METHODESCHOOL VAN VELDEKE HASSELT
PROVINCIALE HANDELSSCHOOL HASSELT
PROVINCIALE SCHOOL DIEPENBEEK
SBS DE SPR@NKEL SPALBEEK
SBS KERMT
SBS RAPERTINGEN HASSELT
SCHOLEN KINDSHEID JESU HASSELT
ST.-FRANCISCUSCOLLEGE HEUSDEN
ST.-JAN BERCHMANSINSTITUUT ZONHOVEN
ST.-JOZEFINSTITUUT BOKRIJK GENK
VIRGA JESSECOLLEGE HASSELT
VRIJE BASISSCHOOL BOLDERBERG HEUSDEN-ZOLDER
VRIJE BASISSCHOOL DE KAMELEON HASSELT
VRIJE BASISSCHOOL DE LETTERMOLEN ZONHOVEN
VRIJE BASISSCHOOL STEVOORT
VRIJE MIDDENSCHOOL ZONHOVEN
WICO CAMPUS HAMONT
Deelnemende universiteiten & hogescholen
HOGESCHOOL PXL
STUDENTEN UHASSELT
UC LIMBURG
Deelnemende bedrijven
ACCURAMED
ARTE
BOEKHOUDKANTOOR JORISSEN ANDRÉ BV
B-SURE
BYB
CEGEKA-DWARS-DOOR-HASSELT
DATASENSE NV
DATWYLER
DEMOGO!
ETHIAS VRIENDENKRING
FEBELCO GROUP
FITCONCEPT TEAM
HOGESCHOOL PXL PERSONEEL
HOUBEN
IKEA HASSELT
JANSEN THE BUILDING COMPANY
KINDCENTRUM STRAAL LOPERS
KOLMONT EN TANS
MONARD LAW
NIKE ELC
NITTO GROEP
PERSONEEL UHASSELT
PIKOH
RIGORGEOUS
TENNECO RUNNERS
UC LIMBURG PERSONEEL
WIJ VAN JESSA