Belgische ontwerpster Clio Goldbrenner brengt padellijn uit

De Belgische ontwerpster Clio Goldbrenner heeft haar antwoord klaar op de padelhype: ze komt met een lijn – inclusief racket – om in stijl een balletje te slaan. Die ontwikkelde ze in samenwerking met hockeymerk van eigen bodem Osaka.

De twee Belgische labels hebben hun kennis en creativiteit gebundeld om zes sportieve items te ontwerpen voor hockeyfans en padelfanaten. Daarin vinden sportievelingen onder meer een hockeytas met bijpassende hockeystick en een padelracket met bijpassende hoes.

De collectie, volledig uitgevoerd in zwart met goudkleurige accenten, is beschikbaar in geselecteerde boetieks en online. Voor de sporttas betaal je 350 euro, de racket en hoes zijn samen te koop voor 290 euro.