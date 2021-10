“Rood alarm” voor Eden Hazard: opnieuw hamstringblessure en geen Clásico?

Eden Hazard ondergaat vrijdag in Turijn tests om te kijken wat voor blessure hij opliep tijdens de verloren halve finale in de Nations League tegen Frankrijk.

In Spanje keken ze mee naar de ontwikkelingen in het Juventus Stadium. Bij Marca zagen ze Hazard met een blessure vervangen worden, een kwartier voor tijd door Leandro Trossard. “Hazard heeft opnieuw alarmbellen doen afgaan”, titelt de Madrileense krant. “Hij zal tests ondergaan om de aard van de blessure vast te stellen.”

“Rood alarm voor Eden Hazard”, schrijft AS. “Zijn vervanging tegen Frankrijk zorgt opnieuw voor kopzorgen bij Real Madrid. Opnieuw een blessure. Zijn twee seizoenen van angst in Madrid doken nog maar eens op. Het is nu wachten op de resultaten van de tests. Wel duidelijk is dat dit een nieuwe episode is in de intussen moeilijke medische geschiedenis van Hazard. Door blessures heeft hij bij Real nog altijd niet zijn beste niveau gehaald. En toch blijft hij een onbetwistbare titularis onder Roberto Martinez. Maar door de teleurstelling van de nederlaag en een zwakke Hazard op het veld, zal er opnieuw een debat oplaaien over zijn figuur.”

Volgens de Spaanse krant vrezen ze bij De Koninklijke, waarvan de medische staf “nauw samenwerkt” met de Belgische, een nieuwe blessure aan de hamstrings. Hazard zou opnieuw klagen over pijn. Bij Los Blancos hopen ze dat de schade meevalt, want op 24 oktober staat de Clásico tegen Barcelona op het programma in La Liga.