Frédérique Meertens aan het hoofd van PXL-Congress

Met meer dan 30 jaar ervaring in de Hospitality sector en tot deze week in dienst in haar functie als Cluster General Manager van het Radisson Blu Hotel en Park Inn hotel in Hasselt, is Frédérique geen onbekende in de MICE-sector. MICE staat voor Meetings (vergaderingen), Incentives (belonings- en motivatiereizen), Conventions (congressen), Exhibitions (beurzen). Frédérique ging recent op zoek naar een nieuwe uitdaging waarin ze zowel haar commerciële, organisatorische als leidinggevende talenten verder kan ontplooien binnen een gereputeerde organisatie. Vandaag is ze gestart als diensthoofd van PXL-Congress op Hogeschool PXL in Hasselt.

Frédérique haar grootste passie blijft de commerciële tak van de business en ze wil graag nieuwe projecten realiseren met het ervaren team van PXL-Congress. Directeur communicatie en events Gerrit Schuermans zal samen met Frédérique een tandem vormen en haar ondersteunen om alle interne en externe events in goede banen te leiden.

Algemeen directeur Ben Lambrechts legt uit: “We waren actief op zoek naar een gedreven persoon die PXL-Congress verder wil uitbouwen als congres- en eventlocatie. We zochten iemand met ervaring en een groot netwerk binnen en buiten onze provincie. Dankzij onze strategische alliantie met SyntraPXL zijn er niet alleen nieuwe opportuniteiten ontstaan op gebied van levenslang leren, maar ook op gebied van events. We zetten na corona ook actief in op beleving voor onze studenten en bezoekers op onze eigen campussen en daarbuiten. We organiseren momenteel al enkele events in nauwe samenwerking met Versuz en Muziekodroom, maar op termijn misschien ook wel in de nieuwe TriXXo Arena. Er zijn al enkele gesprekken lopende met Limburgse eventkantoren voor het aanbieden van teambuildings en pop-ups op onze (Syntra)PXL-locaties. En alsof dit allemaal nog niet genoeg is, komen we binnenkort ook nog met een nieuw exclusief PXL-project op de proppen. Maar daarover vertellen we jullie snel veel meer”, besluit Lambrechts.