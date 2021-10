Snoepertjestocht op wieltjes met Samana Lommel-Centrum

Eerst bezochten deelnemers de nieuwe ‘Groene doorsteek’. Daar konden ze al genieten van een eerste snoepje. Daarna ging het richting vernieuwde cultuurcentrum waar ze rustig konden binnenwandelen. Op de vele banken in het Astridpark konden de wandelaars en duwers even rusten en genieten van een tweede snoepje. Het Burgemeesterspark was de derde stop met snoepje. Afsluiten deden ze in de Volksmacht met koffie, taart en een gezellige babbel.