India en Spanje vervangen Nieuw-Zeeland en Australië in Hockey Pro League

Australië en Nieuw-Zeeland, respectievelijk 4e en 7e op de wereldranglijst bij de vrouwen, trokken zich terug uit de aanstaande editie van de Pro League wegens reisbeperkingen door de coronapandemie in Oceanië. De vervanging door India en Spanje geldt alleen voor dit seizoen, aldus de FIH, die eraan toevoegde dat zowel de ‘Hockeyroos’ als de ‘Black Sticks’ voor de hieropvolgende editie zullen terugkeren. Indien mogelijk zullen de vrouwenploegen van Spanje en India, die op de 6e en 8e plaats van de wereldranglijst staan, samen met hun mannelijke landgenoten, die reeds in de Pro League vertegenwoordigd zijn, in actie komen op dezelfde data, op dezelfde plaatsen en tegen dezelfde tegenstanders.

De derde editie van Pro League, waaraan (in principe) zowel bij de mannen als bij de vrouwen de beste negen landen ter wereld deelnemen, begint op woensdag 13 oktober in Amsterdam met het duel tussen de Red Panthers, die op de negende plaats van de wereldranglijst staan, en Oranje, de titelverdediger en olympisch kampioen. De FIH heeft echter nog geen beslissing genomen over het al dan niet vervangen van Australië en Nieuw-Zeeland in de mannencompetitie. Het toernooi is nog steeds gepland tussen zeven teams in plaats van de aanvankelijk geplande negen landen.