Medicijn van baby Pia nu toch terugbetaald

Het dure medicijn raakte twee jaar geleden bekend, toen de ouders van baby Pia een inzamelactie organiseerden om het voor hun dochtertje te kunnen aanschaffen. Ze werd geboren met spinale musculaire atrofie, een ongeneeslijke en erfelijke spierziekte. Enkel de dure behandeling met Zolgensma bood hoop.

Na onderhandelingen heeft ons land nu een akkoord bereikt met producent Novartis om Zolgensma vanaf december ook in ons land te laten terugbetalen.

Vanaf 1 december wordt Zolgensma in België terugbetaald voor kinderen tot twee jaar, of indien ze minder dan 13,5 kg wegen. Jaarlijks komen naar schatting elk jaar 11 kinderen in aanmerking.