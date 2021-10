Dronken student (21) slapend aangetroffen in asfalteermachine

Een 21-jarige student is vrijdagochtend in Leuven aangetroffen in de laadbak van een asfalteermachine. De jongeman had er na een nachtje stappen zijn roes uitgeslapen. “Als de arbeiders niet toevallig in de laadbak hadden gekeken, was hij waarschijnlijk de machine ingezogen en zou hij dat niet overleefd hebben”, zegt de Leuvense politie.

De 21-jarige jongeman was donderdagnacht op stap geweest en was in de Frederik Lintstraat in de laadbak van een asfalteermachine gekropen om daar zijn roes uit te slapen. Zijn schoenen had hij uitgedaan en aan kant gezet. De arbeiders die in alle vroegte de machine opstartten om te laten warmdraaien, keken toevallig in de laadbak en zagen daar iemand liggen slapen.

Toen ze de man niet wakker kregen, werd de politie erbij gehaald. Met veel moeite kon de student gewekt worden. Hij bleek nog steeds stomdronken te zijn en wist niet waar hij zich bevond noch hoe hij in de asfalteringsmachine was terechtgekomen. Hij werd door de politiepatrouille meegenomen om in de politiecel in veiliger omstandigheden zijn roes voort uit te slapen.