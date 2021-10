Middenvelder Essevee knalt tegen voertuig op parking en rijdt weg “omdat hij op tijd op training wou zijn”

Zulte Waregem-voetballer Ibrahima Seck (32) heeft op 30 juni 2020 een voertuig aangereden op een parking in Waregem. Hij pleegde vluchtmisdrijf omdat hij naar de training moest.

De middenvelder van SV Zulte Waregem reed in de zomer van 2020 op de parking van een appartementsgebouw in Waregem tegen een ander geparkeerd voertuig. In plaats van te stoppen en zich kenbaar te maken, reed hij weg. Hij moest zich daarom op de politierechtbank verantwoorden voor vluchtmisdrijf.

Volgens zijn advocaat had de voetballer geen kwade bedoelingen, integendeel. “Hij reed weg omdat hij op tijd wou zijn voor de voetbaltraining én ook nog een afspraak had met de clubarts”, aldus de advocate van Seck.

Na zijn voetbaltraining reed hij terug naar de plaats waar de aanrijding gebeurde en zocht hij via het vlakbij gelegen interimkantoor naar de eigenaar van het voertuig, maar dat leverde niets op. Toen de politie de voetballer uiteindelijk zelf opzocht, gaf die laatste de feiten meteen toe. De rechter oordeelde dat ‘ter plaatse blijven een vorm van elementaire beleefdheid is’ en veroordeelde de dertiger alsnog voor vluchtmisdrijf. Hij krijgt een rijverbod van vijftien dagen en moet een boete van 800 euro betalen.