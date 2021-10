Een héél slecht voorbeeld voor de jeugd: Canadese tennisser gaat helemaal over de rooie en slaat raket tot moes

Vasek Pospisil heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van het tennistoernooi van Indian Wells. De Canadese nummer 68 van de wereld was in drie sets te sterk voor J.J. Wolf (ATP 187). Onderweg sneuvelde wel een raket van de 31-jarige Pospisil, die wel vaker over de rooie gaat. De Canadees sloeg zijn Wilson liefst vier keer hard tegen de grond. Zo hoort het dus niet.