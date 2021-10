Juventus scoutte twee Rode Duivels (en talent van 40 miljoen) tegen Frankrijk: “De liefde is nog niet voorbij”

De wedstrijd werd in Turijn gespeeld en dus was de trip voor de scouts van de Oude Dame snel gemaakt. Volgens La Gazzetta dello Sport volgden ze specifiek drie spelers: Aurelien Tchouaméni, Youri Tielemans en Axel Witsel.

“De partij bood de kans om het drietal te bekijken, die al een tijdje op de verlanglijst staan van Juventus”, klinkt het bij de roze sportkrant. “Coach Max Allegri wil er graag een middenvelder bij. Ook Paul Pogba is een doelwit, gezien zijn verleden in Turijn en aflopend contract bij Manchester United.”

Waarom Witsel? “Voor de Belgische middenvelder moeten we eerst even terug naar 2016, toen hij gezien werd als een ideale versterking voor Juve. Na lange onderhandelingen met Zenit kwam Witsel naar Turijn voor medische testen en de transfer af te ronden. Hij spendeerde de laatste dag van de zomermarkt op het hoofdkwartier van de club, alvorens de Russen een streep trokken door de transfer. Ze hadden geen geschikte vervanger gevonden. Juventus probeerde het opnieuw in januari, waarna Witsel voor een lucratief bod uit China koos. Maar de liefde is nog niet voorbij. Afgelopen zomer dook zijn naam opnieuw op in Turijn. Allegri is fan en zet hem constant bovenaan zijn lijst met mogelijke versterkingen op de korte termijn. Plus, zijn contract bij Dortmund loopt af.”

Waarom Tielemans? “Hij heeft al behoorlijk wat ervaring en zou een garantie zijn qua kwaliteit en fysieke kracht op het middenveld. Een paar weken geleden zei hij nog het volgende over zijn toekomst: Er is geen nieuws, ik sta open voor elke optie. Ik probeer zo veel mogelijk opties open te houden. Maar zolang ik bij Leicester speel, zal ik alles geven voor het team. Een nieuw contract? Er zijn onderhandelingen gaande, maar dat betekent nog niet dat ik ga tekenen. Juventus dacht afgelopen zomer al na over een move, want Tielemans zou een heel nuttige pion kunnen zijn voor Allegri. Een dossier dat op te volgen is.”

Niet de eerste keuzes

De ex-Anderlecht-speler maakte spijtig genoeg geen al te goeie indruk, zeker niet na de rust. Wij gaven hem slechts een 4/10, L’Equipe zelfs amper een 3/10. Dan kwam Witsel er met twee keer een 5/10 iets beter vanaf. De Franse sportkrant had voor Tchouaméni geen cijfer in petto, maar zag de jonge middenvelder van AS Monaco wel “autoritair invallen” voor de zwakke Adrien Rabiot.

De 21-jarige Tchouaméni heeft zich de voorbije maanden op de verlanglijstjes van heel wat topclubs gevoetbald. Naast Juventus zouden ook onder anderen Liverpool en Chelsea interesse hebben voor de ‘Beste Belofte’ van de Ligue 1 van vorig seizoen. Kostprijs? 40 miljoen euro. “Het gevoel is dat deze kerel de eerste keuze is voor de Oude Dame”, aldus de Gazzetta.