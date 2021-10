Lewis Hamilton incasseert gridpenalty voor GP van Turkije na probleem met Mercedes-motor

LEES OOK. Lewis Hamilton: “Ik heb niets tegen Max Verstappen, er is geen vijandigheid”

Nadat WK-rivaal Max Verstappen in Rusland een nieuwe Honda-motor kreeg en daardoor achteraan de grid moest starten, is het in Turkije de beurt aan WK-leider Lewis Hamilton om een gridpenalty te incasseren.

© EPA-EFE

Hamilton krijgt van Mercedes een nieuwe verbrandingsmotor, één van de belangrijkste onderdelen van de Mercedes-krachtbron. Daarmee overschrijdt Hamilton het maximaal aantal toegestaan exemplaren van de verbrandingsmotor en krijgt hij een gridpenalty van tien plaatsen.

Het valt niet uit te sluiten dat Mercedes omwille van ‘strategische redenen’ besluit om later tijdens het weekend nog bijkomende onderdelen te vervangen die de gridpenalty van Hamilton kunnen doen oplopen. Momenteel staat Lewis Hamilton in het F1-kampioenschap aan de leiding met twee punten voorsprong op Max Verstappen.