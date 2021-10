Planckendael overweegt opnieuw om boot in te zetten om bezoekers te ontvangen

Dierenpark Planckendael in Mechelen heeft in het nieuwe stationsgebouw in Mechelen, dat in 2025 de deuren opent, een concessie verworven op een lounge van 1.500 vierkante meter om haar bezoekers te ontvangen. Om dan naar het park te gaan worden CNG-shuttlebussen ingezet, maar er wordt ook aan alternatieven via een bootverbinding of riksja’s gedacht.

Planckendael wil dat haar bezoekers die met de trein naar het park afzakken al van bij hun aankomst in het station van Mechelen aan hun beleving beginnen. De lounge zal bezoekers verwelkomen en kiezen voor ecologische mobiliteit om deze bezoekers tot aan het park te brengen. Momenteel worden twee CNG-shuttlebussen ingezet die volledig op gas rijden. Maar Planckendael overweegt nog alternatieven, zoals elektrische steps, fietsen, een bootverbinding of zelfs riksja’s.

Het park heeft een tweede ingang langs het kanaal waardoor ook bezoekers die via het water zouden komen makkelijk binnen geraken. Dat opnieuw overwogen wordt om een boot in te zetten is opvallend, aangezien een tiental jaar geleden werd beslist om de bootverbinding stop te zetten wegens te duur. De twee boten die werden ingezet, zijn enkele jaren later door de rederij gratis weggeschonken.

Planckendael wil het aantal bezoekers dat voor de trein kiest om het park te bezoeken op vijf jaar tijd zien verdriedubbelen, van 50.000 per jaar naar 150.000 per jaar. De combinatie met een alternatief transportmiddel om daarna tot aan het park te geraken, wordt dus volop uitgebreid. Wie kiest voor de trein in combinatie met een bezoek aan Planckendael, krijgt via het Discovery Ticket korting op de prijs van de verplaatsing bij NMBS.