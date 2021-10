Wesley Kreder houdt gebroken rib en klaplong over aan val tijdens Parijs-Roubaix

Wielrenner Wesley Kreder heeft een gebroken rib en een klaplong overgehouden aan een val in Parijs-Roubaix. Het seizoen van de 30-jarige Nederlander is daardoor voorbij. “Helaas was Parijs-Roubaix dus mijn laatste race voor Intermarché-Wanty-Gobert”, schrijft Kreder op Twitter.