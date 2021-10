Extrema feest op nieuwjaarsdag met 20.000 technoliefhebbers in Trixxo Arena

Het elektronisch muziekfestival Extrema Outdoor trekt deze winter weer de zaal in, en dat met 20.000 feestvierders. Op zaterdag 1 januari gaat Extrema Noir in de Hasseltse Trixxo Arena door.

Extrema Noir moet de eerste klepper van een feestjaar voor Extrema, dat met zijn Extra-editie midden september nog het grootste muziekfestival van België organiseerde. In 2022 vindt aan de Plas in Houthalen immers de tiende editie plaats van het dansfestival voor liefhebbers van techno en housemuziek.

Eerdere edities van Extrema Noir gingen onder meer nog door in de Versuz en de aanpalende Labyrinth Club, nu wordt er gekozen voor een extra grote editie bij de buren. Op zaterdag 1 januari 2022 hoopt Extrema van 20 uur tot 6 uur ’s ochtends 20.000 bezoekers te verwelkomen in de Trixxo Arena (voorheen de Ethias Arena). De line-up wordt op donderdag 21 oktober bekendgemaakt, maar de organisatie belooft 14 internationale acts verspreid over twee zalen. Een week later, op dinsdag 26 oktober (19 uur), begint de ticketverkoop. Wie alvast een kaartje wil bemachtigen, kan zich alvast gratis registreren via www.extremanoir.be. jbou