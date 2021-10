Ex-Lommel-coach Liam Manning valt al meteen in de prijzen over het Kanaal

Liam Manning kan voorlopig niet klagen over zijn eerste weken bij MK Dons. De ex-Lommel-coach verloor geen enkele wedstrijd in september en is dus logischerwijs verkozen tot Manager van de Maand in de League One.

“Het is een eer voor mij om deze prijs te winnen, maar ik wil ook graag benadrukken dat de award het gevolg is van een collectieve prestatie”, laat Liam Manning neerpennen op de clubwebsite. “Ons vormpeil en succes in september was het resultaat van hard werk. De ondersteunende staf heeft er alles aan gedaan om de spelers fit te krijgen en natuurlijk hebben mijn spelers zelf mooie prestaties neergezet op wedstrijddagen. We zijn goed uit de startblokken geschoten, maar er wacht ons nog een lang seizoen. We moeten proberen dit niveau te behouden en resultaten neer te zetten voor de club.”

© ISOPIX

In september speelde de Engelse derdeklasser gelijk tegen Cheltenham Town (1-1) en Fleetwood Town (3-3) en won het tegen Portsmouth (1-0), Gillingham FC (1-4) en Wycombe Wanderers FC (1-0). Die knappe reeks kende vorig weekend meteen een einde … op bezoek bij rode lantaarn Doncaster Rovers (2-1).

Liam Manning trok midden augustus de deur achter zich dicht aan de Gestelsedijk voor een meerjarig contract bij MK Dons. De ploeg uit Milton Keynes staat momenteel op een zesde plek in de League One. Na de interlandbreak staat volgend weekend de wedstrijd tegen Shrewsbury op de kalender.