Nobelprijs voor de Vrede gaat naar twee journalisten

Vrijheid van meningsuiting is volgens het comité een voorwaarde om democratie en duurzame vrede te waarborgen.

Maria Ressa gebruikt vrijheid van meningsuiting om machtsmisbruik, geweld en groeiend autoritarisme aan de kaak te stellen in haar geboorteland, de Filippijnen. In 2012 was ze medeoprichter van Rappler, een digitaal mediabedrijf voor onderzoeksjournalistiek.

Dmitry Muratov verdedigt al tientallen jaren de vrijheid van meningsuiting in Rusland onder steeds uitdagendere omstandigheden, aldus het Nobelcomité. In 1993 was hij een van de oprichters van de onafhankelijke krant Novaja Gazeta.

Onder meer de Amerikaanse oud-president Trump en zijn schoonzoon Jared Kushner waren dit jaar voor de prijs genomineerd.

Personen die deel uitmaken van een nationale overheid of parlement, een internationaal gerechtshof of het bestuur van een universiteit, of professor zijn in de sociale wetenschappen, geschiedenis, filosofie, recht of theologie, of eerder zelf de Nobelprijs hebben gewonnen of in het Nobelcomité hebben gezeteld, mogen een nominatie insturen.

In 2020 kreeg het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties de prijs, voor de ’inspanningen om honger te bestrijden’ en de ’bijdrage aan het creëren van vrede in door conflicten getroffen gebieden’. De winnaar van een Nobelprijs krijgt een geldbedrag van 10 miljoen Zweedse kronen (984.000 euro).

Alfred Nobel

Ieder jaar worden vijf Nobelprijzen uitgereikt, voor natuurkunde, scheikunde, fysiologie of geneeskunde, literatuur en vrede. De prijs is vernoemd naar de Zweedse scheikundige , ingenieur en industrieel Alfred Nobel, die vooral bekend werd door de uitvinding van dynamiet.

Bij zijn overleden in 1896 liet hij zijn geld na om te worden gebruikt om jaarlijks vijf prijzen uit te reiken aan belangrijke wetenschappelijke ontdekkingen. De prijzen werden naar hem vernoemd en voor het eerst in 1901 uitgedeeld.