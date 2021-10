Eurovisiesongfestival volgend jaar in Turijn

De 66ste editie van het Eurovisiesongfestival vindt volgend jaar plaats in Turijn. De Noord-Italiaanse stad krijgt de voorkeur boven Milaan, Bologna, Rimini en Pesaro, melden Italiaanse media vrijdag.

Afgelopen zomer liet de Italiaanse openbare omroep Rai weten dat liefst zeventien steden interesse hadden getoond in het binnenhalen van het songfestival. Eind juli werd duidelijk dat het tussen Bologna, Pesaro, Milaan, Rimini en Turijn zou gaan. Op welke locatie in Turijn het songfestival plaatsvindt en op welke data is nog niet bekend.

Dankzij de winst van Måneskin in Rotterdam mag Italië voor de derde keer het songfestival organiseren. Eerdere Italiaanse edities waren in Napels (1965) en Rome (1991).