Nieuw spoor in zoektocht naar Brian Laundrie, vriend van vermoorde Gabby Petito

De Amerikaanse politie heeft een nieuw spoor in de zoektocht naar Brian Laundrie, de vriend van de vermoorde influencer Gabby Petito. In het reservaat waar gezocht wordt naar de voortvluchtige, zou een “recent gebruikte” kampeerplek zijn aangetroffen. Ondertussen raakte ook bekend dat de vader van Laundrie gaat deelnemen aan de zoekacties.

Gabby Petito, een 22-jarige influencer en vlogger, en haar vriend Brian Laundrie (23) vertrokken begin juli op roadtrip door de Verenigde Staten. De reis was bedoeld “om elkaar echt te leren kennen”, voor ze in het huwelijksbootje zouden stappen. Hoewel aanvankelijk alles vlot verliep, kreeg het koppel gaandeweg steeds vaker ruzie. En steeds heftiger. Op 12 augustus moest de politie zelfs eens tussenbeide komen.

Begin september vertrok Laundrie alleen naar huis, enkele dagen later werd Petito door haar ouders als vermist opgegeven. Eerst weigerde de jongeman mee te werken aan het onderzoek, sinds 13 september is hij zelf spoorloos. Enkele dagen later werd het levenloze lichaam van zijn vriendin aangetroffen in een beschermd natuurgebied in Wyoming. De jonge vrouw was duidelijk met geweld om het leven gebracht.

Sindsdien is er ook een grootschalige zoektocht naar Brian Laundrie op poten gezet. De zoekacties richten zich voornamelijk tot het Carlton Reserve, een bijna 10.000 hectare groot reservaat in Florida.

Na weken zoeken werd de jongeman nog altijd niet gevonden, al troffen de speurders eerder deze week wel nog “een recent gebruikte kampeerplek” aan in het reservaat.

Ondertussen heeft Steve Bertolino, de advocaat van Brian’s ouders, gemeld dat vader Christopher vanaf nu gaat deelnemen aan de zoekacties. “Zijn ouders kwamen onder vuur te liggen omdat ze nog geen publieke oproep deden waarin ze hun zoon vroegen om zichzelf bij de politie te melden, maar ze denken gewoon dat dat geen zin heeft. Ze denken dat hij zich ergens in de wildernis bevindt en dat hij op geen enkele manier naar het nieuws kijkt.”