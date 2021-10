Nedcar Born ook vrijdag plat na hack criminelen, schade VDL Groep gigantisch

Bij VDL Nedcar in Born worden zoals verwacht ook vrijdag geen auto’s gebouwd. Datzelfde geldt ook voor de productie in tal van andere VDL-bedrijven over de hele wereld. Het gros van de medewerkers zit noodgedwongen thuis na de hacking van woensdagnacht.

VDL Groep werd getroffen door een zeldzaam grote digitale aanval. Over wat er precies aan de hand is, wil VDL nog steeds niets kwijt. Volgens deskundigen wijst alles erop dat het centrale IT-systeem van het Eindhovense concern is gegijzeld en dat hackers een slot hebben gehangen op de computers van het bedrijf. VDL wil ook niet zeggen of er losgeld is geëist.

Dat de aanval het familiebedrijf grote schade heeft berokkend, staat buiten kijf. De schade loopt in de vele miljoenen. Niet alleen kan er bij veel van de 105 VDL-bedrijven niet worden geproduceerd, ook stokt de aanvoer van producten naar belangrijke klanten als onder meer BMW, ASML en Philips.

Mocht het daadwerkelijk om een ‘gijzeling’ gaan van criminelen die losgeld eisen, dan kan dat VDL veel geld gaan kosten. Doorgaans, zo leren ervaringen van andere getroffen bedrijven, wordt 0,5 tot wel 2 procent van de omzet geëist in digitale munt (bitcoins). Met een omzet vorig jaar van 4,7 miljard euro gaat het dan al gauw om 25 tot 100 miljoen euro.